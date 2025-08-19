El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ramón Pichel Lobato. E. C.

Fallece Ramón Pichel, expresidente de la Federación de Prácticos de Puerto de España

Sus compañeros le otorgaron la Medalla de Oro por su brillante labor. Gran sportinguista y grupista, formó parte de la recordada pandilla de 'La Gandallona'

C. P.

Gijón

Martes, 19 de agosto 2025, 22:08

El mundo de la mar está de luto. Este martes fallecía en Gijón, a los 92 años, Ramón Pichel Lobato, un hombre que hizo de la mar su trabajo y su pasión y a la que dedicó una extensa y fructífera vida profesional. La suya fue una vocación nacida en su juventud, que discurrió en Oviedo, ciudad que abandonó tras completar su formación en el Colegio Auseva para iniciar los estudios de Marina Mercante. Tras varios mandos en distintos buques, llegó a ser capitán del mítico 'Antonio Satrústegui'. Tras recorrer buena parte del mundo, su carrera dio un cambio de rumbo cuando se incorporó a la Armada, donde desarrolló una brillante carrera militar en diferentes destinos, en los que forjó grandes y sólidas amistades.

Primer comandante del 'Serviola', recibió la Cruz del Mérito Naval al abandonar el cuerpo para opositar a una plaza como práctico del puerto de El Musel. Se incorporó a la terminal gijonesa en 1972 y se convirtió durante décadas en una institución con una carrera profesional sin tacha. Fue también presidente de la Federación de Prácticos de Puerto de España, desde donde participó activamente en las sucesivas mejoras de la profesión. Sus compañeros le otorgaron la Medalla de Oro de la Federación en reconocimiento a su brillante labor. Cesó como práctico en El Musel, después de 32 años de actividad, en 2004, a los 72 años, aunque siguió asistiendo y participando en las asambleas anuales de los prácticos españoles, teniendo participación en las mismas.

Gran sportinguista y grupista –miembro de la recordada pandilla de 'La Gandallona'–, deja esposa, cuatro hijos y cinco nietos, que le acompañaron y cuidaron hasta los últimos momentos de su vida. El funeral por su eterno descanso se celebrará este jueves, a las 13 horas, en la Iglesia Parroquial de La Asunción.

