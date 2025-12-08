Fallece Teresita Fernández, docente del colegio Blancanieves de Gijón Tras la clausura del centro escolar, integró el cuerpo de matronas de la Guardia Civil. Fue despedida este lunes en el Tanatorio de Cabueñes

C. A. Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:06

La que fuera profesora de EGB en el colegio Blancanieves de Somió, Teresita Fernández Fernández, falleció este domingo en Gijón y fue despedida el lunes con una celebración de la palabra en el Tanatorio de Cabueñes.

Docente de centenares de niños que en los años 70 y 80 pasaron por las aulas de este desaparecido centro escolar, la 'señorita Teresita', como era conocida por todos, destacaba por su rectitud y disciplina, que siempre acompañó con una actitud cariñosa hacia los pequeños.

Después de que el centro escolar cerrara sus puertas, Teresita Fernández dio un giro profesional a su vida y se hizo Guardia Civil. Integró el cuerpo de matronas de la Benemérita, formado en un principio por viudas y huérfanas de guardias civiles. Precisamente, en la última celebración de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo, que tuvo lugar el pasado 12 de octubre en el Recinto Ferial de Asturias, Teresita Fernández fue una de las cuatro integrantes de este cuerpo que recibieron un reconocimiento especial por su labor pionera que abrió el camino a la posterior presencia de mujeres en la Benemérita.