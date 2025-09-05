Fallece el escritor y articulista avilesino Luis Díez Tejón a los 78 años Colaborador de EL COMERCIO durante dos décadas en las que analizó la actualidad en sus artículos, fue autor de numerosas publicaciones

El escritor avilesino Luis Díez Tejón falleció este jueves a los 78 años. Colaborador durante dos décadas en EL COMERCIO publicó más de un millar de artículos de opinión en los que analizó minuciosamente la actualidad. Licenciado en Historia del Arte, ensayista, conferenciante, escritor y viajero, Díez Tejón tenía en su haber una obra variada y amplia que incluía diversos géneros, fue autor de un buen número de ensayos sobre arte y de varias monografías sobre el románico y el prerrománico asturiano y fue premiado por sus trabajos literarios en varias ocasiones.

«Era un escritor y un hombre con una gran personalidad», recordaba este jueves su viuda, María Luisa Parrondo Bernardo. También resaltó a este periódico «el espíritu positivo y su forma de ser, siempre pensando en hacer el bien». Una de sus hijas se refería a él como «el mejor padre y una persona muy cariñosa».

Como narrador, su actividad se centró fundamentalmente en la novela, el relato breve y la crónica de viajes, además de comentarios de arte en revistas, catálogos, prólogos de libros y reseñas de exposiciones, sin olvidar nunca el ejercicio periodístico, que cultivó puntualmente en las páginas de este diario. En una entrevista con motivo de la publicación de su novela 'El entierro de Lucas', Díez Tejón confesó su atención «a que las frases encuentren el adjetivo adecuado y suenen casi como versos».

Otra parte importante de su obra estuvo dedicada al estudio y divulgación de temas asturianos, especialmente de su historia y su arte, y de los aspectos relacionados con el turismo.

«No sé si el sonido puede existir sin que nadie lo escuche», decía. En su opinión, «hay dos realidades: la física, objetiva, sensorial, y otra, que pertenece a la subjetividad; pero en el plano humano, si la sociedad no te registra, no existes, aunque las lagartijas se escapen de tus patadas».

Entre sus títulos publicados destacan 'Unos días nada más', 'Esta tierra en que nacimos', 'Vieron y hablaron de nosotros', 'El testamento de la marquesa', 'La noche de las termitas ','Gijón, una ciudad de dos mil años' y 'Guía artística de Oviedo'. Luis Díez Tejón deja esposa, tres hijas y cuatro nietos. Este sábado tendrá lugar la celebración de la Palabra de cuerpo presente en la capilla del Tanatorio Gijón-Cabueñes, a las doce del mediodía y a continuación sus restos mortales serán incinerados en el mismo tanatorio.