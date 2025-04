Muere Alberto Toyos, mito de la radio musical asturiana

A. C. Busto Gijón Sábado, 12 de abril 2025, 23:11 | Actualizado 23:38h. Compartir

Alberto Toyos (Oviedo, 1959) falleció hoy en la capital asturiana y con él desaparece un mito de la radio musical en Asturias, donde fue uno de los pioneros de los 40 Principales, un imprescindible del rock'n'roll, del folk, del pop y de las noches de conciertos. Toyos también será recordado por los premios de la música asturiana Amas, que él mismo fundó e impulsó. De casta le venía al galgo porque fue su familia quien fundó Radio Asturias. Su padre, Jesús, capitaneó la emisora y transmitió esta pasión a dos de sus hijos, el propio Alberto y Paloma, cuya voz, también consagrada a la radiofórmula, se apagó hace apenas un año con solo 63.

Toyos será siempre recordado como un tipo incombustible y muy querido por los músicos asturianos, por los que siempre peleó. En junio de 2006 recibió un homenaje sorpresa de los de verdad, de los que el protagonista no se espera en absoluto. Inolvidable su cara al entrar en la Santa Sebe, iluminada sólo con velas y con 'Start me up', de los Rolling como música de fondo. Se lo habían organizado sus compañeros, críticos musicales y periodistas, y también músicos de la escena asturiana, que conocen bien a Alberto Toyos y le convirtieron a él en protagonista. En su fiesta y en un libro 'Albert Music Day', en el que muchos de ellos estamparon su firma y contaron sus vivencias junto a Toyos, 'alma mater' también del festival de maquetas de Radio Asturias, del que salieron grupos muy interesantes, y durante 25 años periodista musical de esa misma cadena.

Para él cantaron el grupo Amaral (que acudieron a la cita para agradecer su apoyo en los comienzos), Chus Pedro, del grupo folk Nuberu, y Jorge Otero, de Stormy Mondays, en un recital en familia y entre amigos. Hasta 150 personas, que no quisieron dejar pasar la ocasión para recordar a Igor Medio y Carlos Redondo, los dos miembros del grupo de música folk Felpeyu.

La celebración de la palabra se celebrará el próximo lunes, día 14, a la 1 de la tarde en la capilla del tanatorio Los Arenales. La capilla ardiente será en la sala 4 del mismo tanatorio en Oviedo.

