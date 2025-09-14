El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Velas en recuerdo de Charlie Kirk. Efe
Entre Líneas

La banalidad del odio

Los moderados de la derecha y de la izquierda son más necesarios que nunca para salvar en Europa el barco de la democracia liberal

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025

Cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asumido el 'me gusta la fruta' de Isabel Díaz Ayuso en un vídeo en el que ... aparece cantando 'Mi limón, mi limonero' deja entrever que ha asumido el insulto de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando llamó 'hijo de puta' al presidente del Gobierno. No estamos ante una anécdota banal del verano sino en medio de un terreno embarrado que empieza a compartir la derecha convencional y la extrema derecha y que se sustenta en la deslegitimación democrática y personal del presidente del Gobierno. Al fondo, la cultura del odio que se ha adueñado de una buena parte de la conversación pública, en parte por la voracidad de las redes sociales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  2. 2

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  3. 3 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  4. 4 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  5. 5

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  6. 6

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  7. 7 Un motorista polaco, herido al chocar contra un coche en el Puerto de Tarna
  8. 8 La prolongación de La Cámara, en Avilés, será de sentido único para ganar plazas de aparcamiento
  9. 9

    Windar plantea un ERE para 70 trabajadores
  10. 10 El defensa del Real Oviedo Nacho Vidal permanece hospitalizado en observación tras las pruebas satisfactorias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La banalidad del odio

La banalidad del odio