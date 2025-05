Cooperación, palabra clave en el éxito de defensa

Comenta Compartir

Hay cosas que solo se pueden hacer trabajando en equipo y con espíritu de cooperación. Como coinciden muchos estrategas deportivos, lo que importa no es ... la fortaleza de los jugadores individuales, sino la potencia del grupo y el modo en el que funcionan juntos. El mensaje es claro: cada jugador cuenta y puede cambiar el rumbo del partido y, por tanto, trabajar conjuntamente no solo no invalida a cada uno de los componentes del equipo, sino que ayuda a que mejoren y evolucionen sus capacidades individuales.

TESS Defence, como empresa vertebradora de la industria nacional de defensa en el segmento terrestre es un claro ejemplo del valor (y de la necesidad, por qué no decirlo) de esta cooperación. Y el desarrollo del VC8x8 Dragon es una muestra de hasta dónde se puede llegar trabajando juntos y aportando cada uno el valor y la tecnología necesaria, en nuestro caso, la base del vehículo sobre el que se aplican las diferentes características que lo hacen único, así como la capacidad para integrarlo. Una vez cerrada la fase de configuración del vehículo y sus sistemas principales, podemos afirmar que España tiene un vehículo blindado 8x8 propio de primer nivel. El mérito hay que atribuírselo a la línea de trabajo emprendida por el Gobierno español y a la labor conjunta que compartimos con nuestros socios INDRA, SAPA y EM&E en un proyecto muy ambicioso, pero de gran repercusión en la industria, en el empleo y, sobre todo, en las capacidades de nuestro Ejército. TESS Defence es más que un proyecto. Se trata de un instrumento único para traccionar un sector propio y sólido en España y Europa en un momento clave. Una alianza que pasa necesariamente por razones que podríamos resumir en 'las tres T': 'tradición', 'tecnología' y 'trabajo'. Lo primero es indiscutible: España, y, en concreto, el Principado, tiene prestigio internacional en el espacio OTAN y la UE por sus compañías de defensa, y la cadena de valor de la unión de todos en su diversidad empresarial será punta de lanza; la segunda es fruto de las inversiones y avances tecnológicos aportados por GDELS durante estos últimos 24 años. En cuanto a la tercera, ¿qué decir de las personas que forman este equipo: operarios, técnicos, ingenieros y administrativos que hacen realidad cada uno de los proyectos nacionales e internacionales que salen de nuestras instalaciones? No cabe duda de que las cosas han cambiado mucho en el sector de la defensa desde la Guerra de Ucrania. Y en GDELS Santa Bárbara Sistemas este cambio nos ha pillado trabajando, como la inspiración en la famosa frase de Pablo Picasso. Trabajando como el primer día desde que en 2001 adquirimos un compromiso para convertirla en una de las empresas más competitivas del mundo en su sector. Tras esos casi 25 años, este compromiso sigue tan vigente hoy como entonces y se renueva de manera constante con hechos, como el nuevo Plan Industrial y Tecnológico de la compañía en España, que presentaremos próximamente y que está totalmente alineado con los objetivos del Gobierno. El Plan contempla, entre otras acciones, la creación de una Plataforma Tecnológica de Defensa en Asturias que aspira a ser una referencia internacional para el espacio OTAN y UE a través de TESS y con la participación de INDRA, EM&E, SAPA y la propia Santa Bárbara. Una alianza para construir un puente de internacionalización de tecnologías europeas y españolas que desarrolle productos españoles y europeos en los países que integran la Alianza y la Unión, en línea con los objetivos expresados por el presidente Pedro Sánchez hace unos días durante la presentación del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de España y Europa. Algunas de estas tecnologías con patente europea que aporta GDELS, cabecera española del grupo, podemos verlas ya en primicia en la feria FEINDEF 2025, que se celebra en Madrid. Estas fórmulas de cooperación empresarial alineada con los objetivos de la Administración pública son fundamentales en el mundo actual. El camino para desarrollar una industria propia de defensa en España y Europa pasa ineludiblemente por reforzar el consorcio TESS Defence como alianza y elemento integrador orientado a alcanzar los objetivos propuestos por el Ministerio de Defensa. Y, por supuesto, pasa también por Asturias como uno de los ejes fundamentales para que nuevos proyectos como el nuevo Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC) se conviertan en una realidad del sector español de la Defensa. La clave reside en una palabra mágica: cooperación.

