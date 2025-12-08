El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aranceles, ¿les gustan tanto a los estadounidenses?

Parece que 'arancel' es la palabra favorita del diccionario de los republicanos de ahora. Es otra de las señas de identidad que los activistas de izquierdas se han dejado arrebatar por los activistas de la derecha más extrema

Carlos Nores

Carlos Nores

Oviedo

Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:05

Comenta

Cuando era chaval pensaba que la bebida nacional de Estados Unidos era el whisky, por lo que veía en las películas de vaqueros, por eso ... me sumí en la mayor de las confusiones cuando, cursando el bachillerato, me enteré de que no había sido el whisky, sino el té, y que precisamente su afición al té había sido un detonante en la independencia del país. En 1773 unos colonos de Boston, disfrazados de mohawks tiraron al mar 41 toneladas de té chino que traían tres barcos procedentes de la metrópoli, valoradas en un millón de euros al cambio actual. El suceso fue conocido como el Motín del Té de Boston o Boston Tea Party en inglés, y fue un acontecimiento fundamental que logró unir a las descontentas colonias, condujo a la rebelión abierta un año después y concluyó con la declaración de independencia tres años más tarde.

