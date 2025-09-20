Además de lo que representan, las ciudades también son lo que se cuenta de ellas. Contar una ciudad implica, en primer lugar, entenderla, pero también ... sentirla y empaparse de ella. Todo esto se condensó durante años en la figura de José Antonio Rodríguez Canal, un gijonés que encontró en el periodismo la forma de vivir y sentir la ciudad que amaba.

Resulta evidente que Canal fue mucho más que un periodista. Fue memoria de Gijón, testigo privilegiado de sus transformaciones y narrador de cabecera de sus ilusiones y desafíos. Durante más de cuarenta años, a través de las páginas de un diario histórico como EL COMERCIO, Canal ejerció una profesión difícil con un rigor, una ética y un carácter capaz de dejar huella en varias generaciones de periodistas. En aquella dupla, la del periodista y su periódico, residió durante muchos años la esencia misma de Gijón. Como ocurre con las grandes historias, todavía hoy en día resulta imposible saber quién dio más a quién, si EL COMERCIO a Canal o Canal a EL COMERCIO.

Canal no hablaba de Gijón desde la distancia, sino desde lo más hondo de su oficio, desde el compromiso inequívoco de quien se sabe parte de la ciudad que relata. Es lo propio para quien nació en la Gota de Leche, trabajó en la calle Corrida y escribió en EL COMERCIO. No en vano, su legado más importante es, en mi humilde opinión, el reflejo de nuestra identidad; el reflejo de ese sentimiento de pertenencia que nos engloba a todos y que a lo largo de los años ha logrado hacer de esta una ciudad única.

Gijón supo reconocer en vida la labor de Canal con la Medalla de Plata de la Villa, un merecido homenaje a su trayectoria que fue también un homenaje a una forma de estar en el mundo y que él siempre dijo sentir como un homenaje colectivo. Hoy, con estos jardines que llevan su nombre, a caballo entre el barrio de La Arena y la plaza de El Bibio, Gijón deja grabado en su ciudad al hombre que siempre defendió sus raíces, al periodista implicado en la historia de esta villa.

Si durante años fue Canal quien contó a Gijón, a partir de ahora será Gijón la que lo cuente a él.