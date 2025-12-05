El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Gaspar Meana

De las recomendaciones a la acción para parar la gripe

Lo más recomendable es dar el paso de obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios sanitarios y sociosanitarios, incluidas las residencias geriátricas y de recomendar el uso de la mascarilla en transportes públicos urbanos, trenes y aviones

Daniel López Acuña

Médico especializado en Salud Público y Epidemiológica

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:12

Comenta

La aprobación el 3 de diciembre de las recomendaciones para el control de las infecciones respiratorias agudas por parte de la Comisión de Salud Pública ... del Consejo Interterritorial de Salud es una buena noticia para la salud de la población española y para la prevención de la morbilidad y la mortalidad por gripe estacional, COVID y Virus Respiratorio Sincitial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  3. 3 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  4. 4 España no es el único: estos son los países que se suman al boicot de Eurovisión por Israel
  5. 5 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  6. 6 Dabiz Muñoz prueba la «mejor fabada». Es de un restaurante asturiano
  7. 7

    ¿Por qué la gripe está siendo «más contagiosa» y «más agresiva» este año?
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  10. 10

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio De las recomendaciones a la acción para parar la gripe

De las recomendaciones a la acción para parar la gripe