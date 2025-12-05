De las recomendaciones a la acción para parar la gripe

La aprobación el 3 de diciembre de las recomendaciones para el control de las infecciones respiratorias agudas por parte de la Comisión de Salud Pública ... del Consejo Interterritorial de Salud es una buena noticia para la salud de la población española y para la prevención de la morbilidad y la mortalidad por gripe estacional, COVID y Virus Respiratorio Sincitial.

Por fortuna, este año se ha aprobado la propuesta hecha por el Ministerio de Sanidad, que contenía planteamientos muy sensatos y con amplio fundamento epidemiológico y de salud pública. Esto es un paso importante que debe celebrarse, especialmente después de que hace un año los mismos planteamientos fueron rechazados por las CC AA gobernadas por el PP, no por razones científicas, sino por simple postureo político que buscaba minar la propuesta del Ministerio usando la sanidad como arma arrojadiza a expensas de la salud de las españolas y los españoles.

Como apuntan los informes tanto del Centro Europeo de Control de Enfermedades como del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas que produce el Instituto Carlos III con la colaboración de todos los sistemas sanitarios autonómicos, el pico epidémico de la gripe estacional de la presente temporada otoño invernal se ha adelantado casi un par de meses y llega antes de haber avanzado lo suficiente en materia de cobertura de vacunación contra la influenza. Además, esta presente la variante K mas agresiva y mas transmisible.

Esto plantea la necesidad de intensificar las medidas preventivas y de mitigación para reducir la transmisión de la enfermedad adelantándonos en todo lo posible en la aplicación de las medidas pertinentes

Lo anterior se traduce en la necesidad de acelerar la vacunación contra la gripe estacional y de alcanzar mejores coberturas de la población diana que las obtenidas en los dos años pasados

De especial importancia es lograr coberturas adecuadas en personas mayores, en personas que viven en residencias geriátricas, de personas vulnerables que tienen otras patologías y de personal sanitario y sociosanitario.

En este sentido medidas como las adoptadas hace algunas semanas por la Consejería de Salud del principado de Asturias de establecer puestos de vacunación vespertinos sin necesidad de cita previa son muy apropiadas y deberían ser puestas en marcha en todas las CC AA.

Por otro lado, deben extremarse medidas preventivas como el lavado de manos y el uso de mascarilla. Lo más recomendable es dar el paso de obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios sanitarios y sociosanitarios, incluidas las residencias geriátricas y de recomendar el uso de la mascarilla en transportes públicos urbanos, trenes y aviones cuando los umbrales epidémicos de incidencia han sido sobrepasados.

Hay que alentar, también, el uso de mascarilla por parte de toda aquella persona afectada por una infección respiratoria aguda para evitar contagios de personas sanas, especialmente de aquellas más vulnerables

Las personas mayores deben de tener muy claro que deben vacunarse cuanto antes contra la COVID y la gripe estacional y que deben usar mascarilla en espacios de alto riesgo de contagio o si están afectados por un proceso infeccioso respiratorio agudo

Las recomendaciones aprobadas ayer son muy atinadas. Establecen una gradación de medidas conforme a cuatro escenarios de incidencia creciente. Mientras mas pronunciado es el riesgo de contagio mayor intensidad de medidas preventivas y de control. Plantean, asimismo, la importancia de la vacunación y la necesidad de mejorar su cobertura

Subrayan la relevancia de las medidas de higiene y del uso de mascarillas en ámbitos de riesgo como los espacios sanitarios y ámbitos sociosanitarios, así como la importancia de que quienes están afectados de infecciones respiratorias agudas usen la mascarilla para no contagiar a los demás

Y apuntan a la toma de medidas apropiadas en residencias geriátricas cuando la incidencia ya sea de gripe estacional o de COVID sean muy elevadas, tanto en lo referente al uso de las mascarillas como al régimen de visitas

Desde un punto de vista técnico las recomendaciones son totalmente apropiadas. Queda ahora pendiente su adecuada implementación en todas y cada una de las Comunidades Autónomas

No queda claro en el documento ni en la nota de prensa, sin embargo, cuál será el grado de obligatoriedad de las medidas o cuán vinculantes serán las recomendaciones para la adopción de medidas de salud pública por parte de las CC AA para controlar las infecciones respiratorias agudas en esta temporada otoño invernal

Toca ahora a las Comunidades Autónomas actuar y poner en práctica las recomendaciones para que no sean papel mojado

Las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas deben ser proactivas en la promoción y el impulso de la vacunación de gripe y COVID para acelerar la obtención de buenas coberturas de vacunación en la población diana y entre los profesionales sanitarios. Y los medios de comunicación y los profesionales sanitarios deben sumarse a esta tarea

Además, las autoridades sanitarias autonómicas deben instruir con claridad a los espacios sanitarios y sociosanitarios sobre la obligatoriedad de las mascarillas cuando se rebasan los umbrales epidémicos en los escenarios de media y alta incidencia

En pocas palabras hay que pasar de las recomendaciones a la acción en todas las Comunidades Autónomas