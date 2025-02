Comenta Compartir

Hay quien sale a ganar y quien sale a desbloquear. A los desbloqueadores les falta una canción como la de los 'Cazafantasmas'. Aunque más bien tienen vocación de WC Net. Pedro Sánchez sale a ganar. Rivera y Errejón, a desbloquear. Lo repiten tratando de demostrar su utilidad (y no estoy comparando las expectativas electorales de uno y otro). Por eso Errejón hizo el tonto contestando a Rosalía cuando esta preguntó en Twitter el todavía más tontorrón «¿Qué hacéis?» (peor, «Q hacéis?»). Y el otro respondió: «Desbloquear el país» con un emoticono de zangolotino levantando la mano. En este momento de la charla infantil el emoticono adecuado sería el de la rubita llevándose la mano a la cabeza.

Otra rubia, Carolina Bescansa, también sigue las consignas de Más País (y aporta «una mirada femenina y feminista» a la formación). Recuerda que Podemos bloqueó el sistema político cuando tenía en su mano haber negociado reformas. Quiere una ley en la que si alguien ha podido ser presidente del Gobierno y no lo ha hecho dé un paso atrás. Y dice que no se presentan contra nadie sino contra el bloqueo.

En 'El hormiguero', preguntaron a Pablo Iglesias: «Si no existiese Podemos, ¿votaría al partido de Errejón?». «Es que si no existiese Podemos no existiría el partido de Errejón y votaría a IU». También podríamos decir que si no existiera Errejón quizá tampoco existiría Podemos. Que también lo fundó (como otros que están tan fuera como él). Pero es verdad que el espacio político que sigue defendiendo Iglesias parece más propio de este. Dice Óscar Terol que Errejón es el mejor candidato que tiene el PSOE en el futuro. Tendría que hacer su «hay que ser socialistas antes que marxistas» (o peronistas). Pero en todo caso es la teoría de los tranvías, que sirve para el matrimonio y para el poder. Hay que ir poco a poco. Un marido te lleva a otro.