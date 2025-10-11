Lo universal y lo tributario

Asturias inauguró en este curso universitario la matrícula gratuita. El presidente Adrián Barbón anunció en el último Debate de Orientación Política que la intención es ... que ese acceso universal se amplíe a toda la carrera. Más allá del cruce de cálculos del coste de esta medida apenas se ha topado con oposición política, aunque ha suscitado debate en el ámbito universitario.

La medida incluía una trampa de primero de política y a la que tanto recurren nuestros gobernantes: su vinculación a los presupuestos. Es decir que si no los apoyas, es que rechazas la gratuidad universitaria. Quizás, un recado para Covadonga Tomé. No es justo ese discurso, sea con quien sea. Los presupuestos son un conjunto y no una suma de medidas aisladas.

Sí parece más pertinente vincular este debate a la forma de entender la política tributaria. Para algunas formaciones a la izquierda del PSOE, la progresividad no casa con la universalidad. Es decir solo debería ser gratis para aquellas familias con menos recursos. La realidad es que esas familias ya tienen gratuidad vía becas, mejor o peor dotadas (ese es otro debate). El fondo es el modelo, si los usuarios de los servicios públicos, y la universidad lo es, tenemos que pagar por utilizarlos.

Los hubo quienes intentaron elevar el debate sobre si hay que extender la gratuidad a los másteres universitarios, cuya consecuencia directa sería darle más alas al mal endémico conocido como 'titulitis' y la necesidad de que los jóvenes tengan que sumar más y más títulos para acceder a un puesto de trabajo, como si un grado por sí mismo no tuviera suficiente valor.

Visto así, no es de extrañar la proliferación de universidades privadas en España: 26 nuevas en los últimos 25 años. El gobierno de Pedro Sánchez pretende poner coto y llega a hablar de «universidades chiringuito», justo en el momento en el que hay tres que se quieren implantar en Asturias. Por cierto, sin reticencias del Principado, el que defiende la universidad pública.