El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Caldo corto

Enclave Granada

Eufrasio Sánchez

Eufrasio Sánchez

Gijón

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Hay ciudades que solo con oír su nombre sentimos deseos irrefrenables de visitarlas. Granada, eminentemente turística lo brinda todo, desde la filigrana del arte oriental ( ... Alhambra y sus Palacios Nazaríes), al crepúsculo gótico, desde la mejor manifestación del Renacimiento español (Palacio de Carlos V) a la exaltación del Barroco del arte religioso. Aunque muy transformada desde principios del siglo XIX por un trazado urbano que apostó por la demolición y una arquitectura impersonal, similar a la de otras capitales modernas, conserva la impronta de su ascendencia medieval y musulmana en sus calles estrechas con irregulares y en cuesta de barrios tan emblemáticos como el Albaicín (justo donde vive mi hija Verónica, junto a mi nieta Carmen y mi yerno Mauricio), con sus 'cármenes' (casas con patios, huertas y jardines), algunas de ellas con vistas privilegiadas a la Alhambra que el viajero puede disfrutar desde el mirador de la plaza de San Nicolás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  2. 2 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  3. 3

    ¿Por qué la gripe está siendo «más contagiosa» y «más agresiva» este año?
  4. 4 Detenido Natalio Grueso en Portugal tras dos años fugado de la justicia
  5. 5 Herida una mujer en una colisión contra una furgoneta en la A-66 en Mieres
  6. 6 Suspendida de empleo y sueldo una trabajadora de la escuela infantil de Grado por un «trato inadecuado hacia uno de los menores»
  7. 7

    Óscar Puente asume que los trenes de Feve en Asturias «son probablemente los más obsoletos» de España
  8. 8 Asturias, una de las comunidades con más riesgo de verse afectada por la peste porcina
  9. 9 El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  10. 10

    El proyecto de la Universidad Alfonso X en Oviedo: 40 millones de inversión y 4.000 estudiantes en el Calatrava

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Enclave Granada