El legado vivo de un arquitecto humanista

Alfonso Toribio Gutiérrez, nacido en Tanes (Peñamellera Baja), nos ha dejado pero su legado humano y material perdurará a lo largo del tiempo entre quienes ... lo hemos conocido.

Era uno de esos arquitectos de fácil verbo, larga conversación y caminar pausado, de la llamada 'vieja escuela'. De ellos se decía 'poseer una formación integral' aunando el conocimiento de las disciplinas científicas con las de humanidades para ponerlas en práctica a través de las múltiples actividades que desarrollaban a lo largo de la vida

Curiosamente mi amistad con Alfonso surge a partir de la rivalidad profesional, y se forja con el tiempo a través del respeto mutuo entre quienes pensando distinto escuchan y dialogan, comparten inquietudes culturales y sienten pasión por la arquitectura.

Alfonso era ante todo arquitecto, actividad que ha ejercido brillantemente hasta sus últimos días a medio paso entre Llanes y Oviedo. Estudia la carrera en Madrid y se doctora en Urbanismo, Planeamiento e Historia de la Arquitectura. Persona comprometido con el territorio, la ciudad y su profesión, no exento de criterios controvertidos, claros y rotundos a la hora de ejercerla «no todas las opiniones valen lo mismo para todo; como arquitectos tenemos una formación y se supone que deberíamos ser los más autorizados para opinar y trabajar en determinados campos».

Entre sus trabajos profesionales más significativos está el Plan Especial del Casco Histórico de Llanes; numerosas rehabilitaciones como el Palacio de Valdés, en Lieres, el Casino de Llanes, la Casa del Oso en Proaza; el Centro de Interpretación del parque natural de Redes, el polideportivo de Llanes o la Consistorial del Ayuntamiento de Peñamellera Baja ; recibiendo numerosos premios y reconocimientos. Dentro de ese compromiso personal con la profesión ha ocupado el cargo de decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias entre los años 2010 y 2016, el de Director de Ordenación General del Territorio en el Principado de Asturias durante un año y vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción en el Oriente de Asturias (Asecoa).

Dentro del mundo cultural ovetense si por algo se ha significado es por haber sido socio fundador de Tribuna Ciudadana y haber contribuido a su engrandecimiento ocupando su presidencia durante veinte años, de 1999 a 2019; también ha sido habitual colaborador en diarios regionales y partícipe en numerosas publicaciones relacionadas con la arquitectura.

Compañero, en este último viaje que emprendes siéntete acompañado por todos aquellos que te recuerdan y aprecian, hasta siempre Alfonso.

Celebración de la Palabra, hoy en el Tanatorio de Los Arenales (18 horas)