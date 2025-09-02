El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Moros y cristianos?

Una posible cuestión de reciprocidad relativa a un grupo humano cultural y religioso no puede abordarse como si se tratara de un conflicto entre dos países, única forma política de hablar de reciprocidad

Francisco de Borja Santamaría

Francisco de Borja Santamaría

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

La prohibición acaecida en Jumilla de que los musulmanes pudieran celebrar en un polideportivo municipal su fiesta del cordero tiene unas derivadas políticas de mucha ... envergadura. Además, es una cuestión en la que obviamente hay que distinguir entre las motivaciones expresadas y las reales. Para justificar su propuesta, Vox ha apelado a la laicidad del Estado, lo que resulta sorprendente en un partido tan amigo de peregrinar a Covadonga, y a una supuesta división social producida por dicha fiesta religiosa. Resulta obvio que esas no son las verdaderas razones por las que Vox se opone a la celebración del cordero. A nivel de reacción social, uno de los argumentos utilizados ha sido el de una falta de reciprocidad por parte de los musulmanes en materia de libertad religiosa. En efecto, en muchos países musulmanes o con mayoría musulmana hay graves atentados contra los cristianos. Eso, efectivamente, es un hecho. Este argumento creo que expresa mejor una de las raíces de la mencionada prohibición.

