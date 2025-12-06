El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cinco años nun ye nada

Los europeos fuimos quien a tener una moneda y un parlamentu propios y tócanos facer lo mesmo cola banca, la enerxía, les comunicaciones, la educación o los impuestos

Inaciu Iglesias

Inaciu Iglesias

Gijón

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

De Trump a Trump y tiro porque me toca. Qu'hai que ver cómo cambiaron les coses nestos cinco últimos años. La década abrió con ... un asaltu al capitoliu por una derrota mal llevada. Y agora, sesenta meses detrás, equí siguimos n'Europa –mesmo que n'España y n'Asturies, cuidáu– repitiendo presidentes y perdiendo referentes. De mano, pal oeste, la superpotencia que nos tuvo salvao del totalitarismu cuando la nuestra guerra civil (ya saben, la europea, la del 1914 al 1945, eso que llamamos primer y segunda guerres mundiales) ya nun ye'l nuestru amigu del alma. Donald mediante –y otros republicanos y demócrates pa con él, atención– los nuestros aliaos hai tiempu que nos ven como los emperadores romanos veíen a los antiguos griegos: como unos vieyos entrañables que parolen munchu, filosofen más y nun pinten gota. Y nosotros, los europeos, venga enredar ensin atrevenos a entamar un exércitu propiu.

