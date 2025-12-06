Cinco años nun ye nada

De Trump a Trump y tiro porque me toca. Qu'hai que ver cómo cambiaron les coses nestos cinco últimos años. La década abrió con ... un asaltu al capitoliu por una derrota mal llevada. Y agora, sesenta meses detrás, equí siguimos n'Europa –mesmo que n'España y n'Asturies, cuidáu– repitiendo presidentes y perdiendo referentes. De mano, pal oeste, la superpotencia que nos tuvo salvao del totalitarismu cuando la nuestra guerra civil (ya saben, la europea, la del 1914 al 1945, eso que llamamos primer y segunda guerres mundiales) ya nun ye'l nuestru amigu del alma. Donald mediante –y otros republicanos y demócrates pa con él, atención– los nuestros aliaos hai tiempu que nos ven como los emperadores romanos veíen a los antiguos griegos: como unos vieyos entrañables que parolen munchu, filosofen más y nun pinten gota. Y nosotros, los europeos, venga enredar ensin atrevenos a entamar un exércitu propiu.

Pero pal este la cosa nun pinta meyor. Putin mediante –y otros más– quitáronnos el gas rusu y, pali que pali, metiéronnos nuna guerra con toles lletres. A la Unión entra, cuidáu, porque –convién nun s'enquivocar– lo d'Ucrania ye un bombardéu sangrín al nuestru sistema de vida européu, a la nuestra democracia occidental y a la nuestra llibertá. Y tampoco nun sé a qué esperamos a independizanos que, por mui baratu que nos saliera'l gas, ta costándonos caro.

Nun lo digo yo. Nun lo digo yo, analizáronlo, escribiéronlo y desplicáronlo mui bien los señores Letta y Draghi, nunca lo bastante emponderaos. Y el mandáu dizse rápido: tenemos coses qu'entamar. Los europeos, digo, fuimos quien a tener una moneda y un parlamentu propios y tócanos facer lo mesmo cola banca, la enerxía, les comunicaciones, la educación o los impuestos. La teoría ta clara y la práctica más, y ye que o despabilamos y nos xuntamos o les otres potencies van podenos y dividinos. Y si dalgo aprendimos nestos últimos cinco años ye que, p'avanzar, toca arrenunciar a eses pequeñes cuotes de poder estatal y que la corrupción que toca denunciar ye la propia.

Y ye más duro que difícil. Eso sabémoslo bien: que'l nuestru gobiernu européu ye repunante y indolente. Igual que sabemos que'l nuestru gobiernu español ye indecente ¿con perdón? y contradictoriu. O que'l nuestru gobiernu asturianu ye… ¿Saben cómo ye'l nuestru gobiernu, saben lo que-y falta? Pues, en dos palabres, terminar de creéselo y enseñar los dientes.