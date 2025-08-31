El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una legión de hombres honrados

Jaime Clemente Hevia

Jaime Clemente Hevia

Oviedo

Domingo, 31 de agosto 2025, 21:10

No sé si se lo debemos a la Virgen de Covadonga o a San Mateo, pero que todavía no hayamos tenido una desgracia a la ... salida del partido es lo más parecido a un milagro. Porque si ya en un fin de semana normal es un riesgo la aglomeración de gente que se produce en la salida por el campo del Astur, con las vallas de los conciertos de San Mateo las probabilidades se multiplican debido al embotellamiento que se produce. En caso de que, por el motivo que sea, tengan que entrar los servicios médicos o haya que desalojar la zona, el tiempo de respuesta será mucho mayor y la estampida que podría causar el pánico tendría unas consecuencias fatales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan un posible caso de intoxicación alimentaria múltiple en las fiestas de Avilés
  2. 2 Boda por todo lo alto de Corín Castro, nieta de Corín Tellado
  3. 3 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  4. 4

    Sierra, adiós a la boutique que mejor ha vestido a los gijoneses
  5. 5

    Más de 40.000 asturianos toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  6. 6

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  7. 7 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  8. 8 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  9. 9 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  10. 10

    El Tartiere volvió a rugir de alegría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una legión de hombres honrados