La Vuelta sin genocidio

Los aficionados al ciclismo vemos estos días con profunda preocupación e indignación La Vuelta con la participación de Israel-Premier Tech, equipo profesional del Estado ... genocida de Israel. Hace unos días uno de los impulsores del equipo y magnate canadiense-israelí Sylvan Adams ha hecho públicas sus intenciones de usar el ciclismo como «vehículo diplomático para mejorar la imagen de Israel», al más puro estilo Goebbels.

La dirección de La Vuelta debería recodar al magnate que el deporte de alto nivel se encuentra regulado en nuestro país por la Ley 39/2022 de 30 de diciembre que establece un marco legal completo donde resalta el compromiso del Estado con los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y con ello reconsiderar su postura y expulsar al equipo de la actual edición. Pero resulta todavía más indignante observar como Javier Guillén (director de La Vuelta) califica como «acto violento» la protesta pacifica de un grupo de ciudadanos en la quinta etapa contrarreloj en Figueres y anunciando acciones legales contra los manifestantes, al más puro estilo Trump.

Viendo a un Javier Guillén desbordado y errático conviene recodar que el ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, a través del Consejo Superior de Deportes debe autorizar la participación de todos los equipos en dicha carrera. La pregunta resulta evidente: ¿el gobierno de España está de acuerdo en incluir al equipo sionista en la carrera con el objetivo de revitalizar y blanquear a un Estado genocida? A Guillén en este asunto ni está ni se le espera pero alguien en el gobierno de España debería de asumir su responsabilidad, aplicar la ley y suspender la licencia a Israel-Premier Tech.

La inacción del gobierno compromete a instituciones públicas clave como RTVE y Correos, al igual que a muchas comunidades autónomas y ayuntamientos de nuestro país que financian la prueba con millones de euros del erario público. Radio Televisión Española (RTVE) ha desembolsado 12,3 millones de euros por los derechos de emisión de La Vuelta entre 2025 y 2028, y lidera la señal pul al resto del consorcio europeo de televisiones púbicas que retrasmiten la prueba. Por su parte, Correos ha renovado su patrocinio hasta 2027 por un importe de 2 millones de euros.

El poder del dinero mantiene el indulto al genocidio israelí y muchos aficionados al ciclismo nos gustaría haber escuchado a Javier Guillén levantar la voz y decir: «aquí un equipo patrocinado por un Estado genocida no». La valores del deporte no son compatibles con la violación del derecho internacional, con perpetrar una masacre y con asesinar a una población indefensa.

Los próximos días La Vuelta llegará a nuestra región, un paraíso ciclista que reclama una Vuelta a España limpia, sin blanquear un genocidio. Por ello los miles de aficionados asturianos haremos ver a gobierno y a la propia dirección de La Vuelta con nuestras protestas pacificas en carretera y cunetas que en ningún caso Israel-Premier Tech debe participar en la carrera y que el bloqueo es lo mínimo que se puede hacer para no ser cómplices del exterminio palestino. Para ello vamos a poblar el recorrido de la carrera con banderas de la paz, las banderas del Estado Palestino.