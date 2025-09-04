El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Vuelta sin genocidio

Jaime Rodríguez

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:50

Los aficionados al ciclismo vemos estos días con profunda preocupación e indignación La Vuelta con la participación de Israel-Premier Tech, equipo profesional del Estado ... genocida de Israel. Hace unos días uno de los impulsores del equipo y magnate canadiense-israelí Sylvan Adams ha hecho públicas sus intenciones de usar el ciclismo como «vehículo diplomático para mejorar la imagen de Israel», al más puro estilo Goebbels.

