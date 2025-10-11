El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Elogio al Festival de Blues de Asturias

El mágico círculo de los doce compases se resiste a cualquier intento de definición. Y más que la calidad de la voz, más que la armónica, que el saxo, que las guitarras, que la batería, es la intensidad del sentimiento lo que conmueve a quien escucha

José Carlos Rivera Fernández

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Hasta al 12 de octubre se celebra el lV Festival de Blues de Asturias. Al igual que en anteriores ediciones tiene lugar en Luarca, la ' ... Villa Blanca de la Costa Verde'. En 'Luarcassissippi' vamos a sentirnos como si estuviésemos en el Delta del Mississippi, en Chicago o en Memphis y aunque no escucharemos a Etta James, Koko Taylor, Jhon Mayall, Jhon Lee Hooker, BB King o a Eric Clapton, sí vibraremos con Kid Carlos Band, Ladies In Blues y Patricia Göser y Blues Company, entre otros.

