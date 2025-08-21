El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La filosofía poética de Machado

De haber vivido hoy, hubiera tratado dos temas que ya señaló en el difícil momento que le tocó vivir y que operan con otros ropajes: la desrealización que hemos hecho en la era digital de todos los aspectos de la vida y la polarización política

José Carlos Rivera Fernández

José Carlos Rivera Fernández

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

El pasado 26 de julio celebrábamos el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado (1875-1939), uno de los grandes escritores y poetas españoles. En ... palabras de Blas de Otero: «En Machado está presente el pueblo y su patria. Porque Machado es un poeta de la realidad». No quisiera dejar pasar la efeméride sin dedicarle un merecido artículo, haciendo hincapié en el Machado filósofo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  2. 2 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  3. 3

    Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería
  4. 4 Vega-Arango, expresidente del Sporting: «Nací sportinguista, a los pies de El Molinón, y así seguiré siempre»
  5. 5 Muere atropellado un ciclista vasco en la recta de Turanzas, en Posada de Llanes
  6. 6 Adiós a Noelia González: «Era como Santa Teresa de Calcuta. En esa casa entraban perros, gatos, personas...»
  7. 7 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»
  8. 8 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  9. 9 Fallece Ramón Pichel, expresidente de la Federación de Prácticos de Puerto de España
  10. 10 Lo que más irrita a los turistas en la Senda del Oso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La filosofía poética de Machado

La filosofía poética de Machado