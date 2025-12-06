Comenta Compartir

El pasado martes tuvo lugar una reunión entre el Ayuntamiento y la Consejería de Vivienda del Principado. Todo ello, para buscar una solución al problema ... de la vivienda. Ya saben: la acuciante falta de oferta tanto en compra como en alquiler. Motivada, no me canso de repetirlo, por una nefasta ley. Pues bien, estuvieron sobre la mesa dos modelos diferentes. Desde instancias municipales, se busca la colaboración público-privada. Esto es, el Plan Llave lo que pretende es permutar suelo para así construir vivienda protegida. ¿En qué está fallando? Básicamente, en que el módulo (precio administrativo al que se debe comercializar) está bajo. Es decir, nadie –aunque algunos crean que sí– va a realizar una promoción a pérdidas. En cambio, desde la consejería solo se opta por lo público. El «yo me lo guiso y yo me lo como». O sea, se les cede suelo (de forma gratuita), lo construyen (a través de la empresa pública quebrada Sedes) y luego lo venden (con los criterios que ellos impongan, por supuesto). Dicho de otra forma: se fideliza una futura clientela electoral a través de un bien de máxima necesidad. Lo que quiere la consejería está claro: yo soy el mercado. El propio consejero del ramo, Ovidio Zapico, lo dice sin ningún tipo de pudor: ni cree (ni le gusta) el mercado, ni la iniciativa privada. Por tanto, lo único que nos propone es rogar, suplicar, pedir encarecidamente un hogar al Principado, dentro del 'Matrix' de lo público. A la postre, sanidad, educación, transporte… y ahora, también, un piso.

