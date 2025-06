Libros, libreros y librerías

Después de más de 400 años de la muerte de don Miguel de Cervantes, muerto, por cierto, de diabetes como él mismo dijo y anunció: « ... Mi vida se va acabando y no duraré más que este domingo». La vida, sí, se acabó de don Miguel, pero eso que dicen ahora los bocazas de que en siglo XXI los libros y periódicos los leerán sólo las moscas, es mentira, porque, antes y después del que se conocería como 'El manco de Lepanto' (que por cierto, lo mejor que escribió lo hizo con su manquedad, como lo mismo sucedió con Valle Inclán), ha habido, hay y habrá miles de escritores que vienen convirtiendo las palabras en sátira, fuego, veneno, belleza, melodía, traiciones, ¡poesía!…

Y todo eso sin límites ni fronteras se viene demostrado en las Ferias del Libro, en este caso, la de Xixón (FeLiX), celebrada esta pasada semana con gran éxito. Por otra parte, hay que decir que España es el país del mundo donde hay más escritores/as y críticos literarios, por kilómetro cuadrado, lo cual siempre supone, mayormente, una cierta degeneración. Crítica literaria, por cierto, aguda y no sin interés en sus comentarios, por la razón de que España es un país de criticones, muchas veces crueles y volanderos.

Claro que para que un libro sea verdadero libro, Borges, (el ciego) decía que se requería la aurora y el poniente, siglos, armas y mar. Y así, los libros que uno va teniendo y conservando a lo largo de la vida no sé si reunirán todas esas cualidades que apunta Borges, tan amante él del Quijote. Lo que sí digo es que, afortunadamente, los libros que tengo me están comiendo por los pies, aunque confieso que no he podido pasar de la página 7 del 'Ulises' de Joyce, ni de la 18 de 'El lobo estepario' de Hermann Hesse. Ahora, como digo, parece que todo el mundo quiere ser escritor, y el oficio, siento decirlo, parece que ha degenerado. Muchos queremos (empezando por mí), ser escritores/ columnistas, pero, en verdad, somos, en muchos casos, mercancía en manos de políticos y banqueros.