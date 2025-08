Un monumento doliente

Comenta Compartir

De nuevo parece que el monumento a los Héroes del Simancas, situado en la plaza del Colegio de los Jesuitas, es el tormento y la ... penitencia de la llamada Federación Asturiana de Memoria y República (FAMYR); porque, a petición de Izquierda Unida y Podemos, piden (y ya sin excusas) la retirada inmediata del monumento, que –entre otras cosas– fue durante muchos años lugar de referencia para los visitantes que venían a la ciudad de Gijón. Y yo, que creo no ser bolchevique ni fascista (ambos canes con distintos collares), después de escuchar a mis yoes internos y externos, creo que democracia, lo que se dice democracia, no hubo mucha en el bando de la República. Ahora, todos estos políticos bolcheviques, de carne antigua de partido, pretenden, en su ociosidad, hacer teatro rompiéndole el espinazo al mencionado monumento. Gente que, de tanto mirar para atrás, se van a ir convirtiendo si se descuidan en estatuas de sal, sin darse cuenta que la gente joven ya no tiene conexión con el pasado. Y es que este populismo de extrema derecha y de extrema izquierda está nutrido de una manera abrumadora de personas que no tienen las cuatro reglas. Y ello en un país polarizado después de una Transición brillante, y que ahora, en un momento turbio, no se deja gobernar. Esto parece ya el Congreso de los disputados. Nunca como ahora se oye el ruido del odio entre siglas. Una Babel actual con muchos de los políticos que parecen poco medicados. Se equivocaron entonces los anarquistas al creer que la libertad destrozaría los ídolos, los dioses, las iglesias, los monumentos del cielo y de la tierra para edificar un nuevo mundo sobre la ruina de todo lo destruido. Esto no puede acabar bien si olvidamos que toda guerra supone un fracaso humano y una tragedia. Por eso, unos y otros se equivocaron. Y se equivoca lo que queda del Comunismo y Fascismo español con su cainismo entrañable. Como diría el poeta: «Déjalo, no lo toques más, que es así el monumento a los Héroes del Simancas».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión