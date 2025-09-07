El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Espectacular imagen del concierto de La Carroza del Real el día 28 de agosto en El Parche. ALEX PIÑA

Avilés, la desconocida

Confirmado el atractivo de una ciudad en transformación, ahora toca consolidar calidad, colaboración y normas claras

José María Urbano

José María Urbano

Avilés

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

Avilés ha vivido uno de los veranos más vibrantes de los últimos años, como ya quedó reflejado el domingo pasado en este mismo espacio, con ... una ocupación casi total en calles, terrazas, restaurantes, hoteles y espacios públicos. Avilés, la 'ciudad desconocida' que engancha desde el primer momento a todos los que la descubren, ha sido capaz este año de ofrecer una programación festiva, cultural y deportiva que ha dinamizado la ciudad y cuyo éxito queda refrendado con datos. Y con dos añadidos más: el buen tiempo y la transformación profunda del turismo urbano que se observa en todos los rincones del país.

Espacios grises

