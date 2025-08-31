El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un detalle de los fuegos artificiales en la víspera de San Agustín. MARIO ROJAS

Avilés no quiere parar

Tras un verano lleno de vida en la calle, la ciudad apuesta por un modelo cultural y festivo que se prolongue todo el año

José María Urbano

José María Urbano

Avilés

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

Avilés ha vivido estos meses de julio y sobre todo agosto como hacía tiempo que no se recordaba, posiblemente como nunca: calles llenas, hoteles completos, ... restaurantes batiendo récords, fiesta y cultura en cada rincón. Y lo mejor es que no ha sido casualidad. Y encima ha hecho un tiempo espléndido. Desde julio, la ciudad ha desplegado una oferta cultural, festiva, gastronómica y turística que pocas localidades de su tamaño —y con su presupuesto— pueden igualar. Y lo que es más importante: lo ha hecho con vocación de continuidad, mirando ya hacia septiembre y octubre.

