El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del acto celebrado el martes en la plaza de Álvarez Acebal sobre Gaza. JUAN CARLOS ROMÁN.
Avilés se mueve

Derechos humanos

Avilés pidió el final de la barbarie de Gaza en un momento en el que se quieren vestir los conflictos como ideológicos

José María Urbano

José María Urbano

Avilés

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

Avilés pidió el martes en la calle «el final del conflicto entre Israel y Palestina», en un acto en el que se trató de poner ... de manifiesto el horror que se está viviendo en Gaza, pero «sin herir algunas sensibilidades», con el fin de que nadie tuviera la disculpa de recurrir al clásico 'acto politizado' o fruto de determinadas ideologías. Al final podremos recurrir a los circunloquios que queramos, pero los hechos no se van a borrar. Ante un atentado terrorista gravísimo protagonizado por Hamás, matando a 1.400 personas, el Gobierno de Netanyahu ha originado ya más de sesenta mil muertos, entre ellos cientos de niños desnutridos, se ha asesinado a gente cuando estaba en las 'colas del hambre', se ha asesinado a periodistas y ha anunciado que no parará hasta que todos los palestinos estén fuera de su territorio. Con 'anomalía' Trump relamiéndose para montar allí un Mar-a-Lago 2. Y con la pasividad e impotencia mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  2. 2 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  3. 3 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  4. 4 Asturias advierte: «Nos quedan 48 horas complicadas por los incendios forestales»
  5. 5 Asturias arde de oriente a occidente: ya hay desalojos, el fuego obliga a sumar medios y cierra entornos naturales
  6. 6 La Lotería Nacional deja un segundo premio en Asturias
  7. 7

    Lección de primera para empezar
  8. 8 Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola «Lo que está pasando con el cóctel de la Paloma es increíble»
  9. 9

    El Sporting y Daniel Luna, a cerrar su cesión tras esta jornada
  10. 10 Genestoso, en vilo: «Hemos resguardado a nuestros animales. El fuego sigue descontrolado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Derechos humanos

Derechos humanos