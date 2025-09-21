El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen general del emplazamiento de DuPont en el valle de Tamón. MARIETA
DuPont y Asturias

Una historia de arraigo industrial en la que el compromiso con el territorio puede ser una estrategia de futuro

José María Urbano

José María Urbano

Avilés

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

¿qué nos deparará el desayuno informativo de mañana? ¿Una nueva sacudida geopolítica, una decisión económica o tecnológica que reordene el mercado, o una crisis ... que vuelva a poner en evidencia la fragilidad europea? En este escenario de sobresaltos e incertidumbres crónicas cada vez más habituales, hay apuestas empresariales que, hechas con visión de largo plazo, siguen dando frutos. Avilés y su comarca y Asturias lo saben bien. Puede parecer un contrasentido cuando vemos que un 'mal despertar' del inquilino de la Casa Blanca puede provocar directamente la crisis de una empresa avilesina (Windar es el último caso en energías renovables), pero aún así no se debe descartar el valor del arraigo territorial como estrategia de futuro.

elcomercio DuPont y Asturias

