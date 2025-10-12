El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El puerto de Avilés representa el carácter industrial de la ciudad y su comarca. E. C.

Encrucijada global

Avilés y Asturias se enfrentan al desafío de un nuevo modelo económico sin perder su esencia industrial e innovadora

José María Urbano

José María Urbano

Avilés

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Robert Armstrong, columnista del 'Financial Times', fue el encargado de acuñar el apodo de 'TACO' (acrónimo de 'Trump Always, Chickens Out', 'Trump siempre se acobarda') ... a la hora de referirse a él solo en el aspecto económico y en concreto el que tiene que ver con los aranceles, con los anuncios conocidos de medidas agresivas que luego las rebaja o directamente las pospone, como ha sucedido con México, Canadá o la propia Unión Europea. El último anuncio ha sido el de imponer unos aranceles del 130% a China. Para definirlo en otros aspectos harían falta unas cuantas páginas, pero en el plano económico, su impacto ha sido tan profundo como controvertido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Lidl avanza en la construcción de un nuevo supermercado en uno de los principales accesos a Gijón
  3. 3 Todo listo en Gijón para para una media maratón de récord: recorrido, cortes de tráfico...
  4. 4 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  5. 5

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  6. 6

    Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA
  7. 7 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  8. 8 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  9. 9

    Principado y transportistas estallan contra la idea de cobrar por las autovías para liberar el Huerna: «Sólo faltaba eso»
  10. 10 El ministro Óscar Puente, sobre un diputado por Asturias: «Es un personaje absolutamente cómico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Encrucijada global

Encrucijada global