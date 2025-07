Ideas claras

Las oportunidades no pasan, las creas. Me parece un arranque perfecto para los datos de reflexión que esta página se plantea cada siete días, sobre ... todo cuando se quiere poner de manifiesto el éxito de algunos proyectos y algunos planteamientos. CTIC, el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación, protagonizó hace unos días una jornada en La Curtidora para liderar un encuentro con cinco empresas en las que el talento y la innovación son el denominador común. AsturiasInnova+, el proyecto de divulgación de la innovación, la ciencia y la tecnología adscrito a EL COMERCIO-LA VOZ DE AVILÉS, que va ya por su sexto año de actividad, se encargó de moderar el coloquio en el que participaron de forma activa Pablo Coca, director general de CTIC, y Eva Castaño, directora de Planificación y Desarrollo Corporativo.

La información de esta jornada fue ofrecida en las páginas de este periódico el pasado martes (páginas 30 y 31) y por lo tanto no es necesario volver sobre ello. CTIC, con sede oficial en Gijón y con uno de sus centros de asesoramiento en La Curtidora, es un ejemplo de las cosas que se han hecho bien en el Principado desde el primer día, hace ya veintidós años. Fue el 5 de diciembre de 2003 cuando arrancó oficialmente CTIC y el Clúster TIC. En la cita de La Curtidora comenté, a modo de anécdota, que el gran artífice de esta historia de éxito tiene un nombre propio: Pablo Priesca Balbín, director general de CTIC desde su fundación hasta 2023, año de su jubilación. Y que en su día le fue 'robado' a Avilés para llevarlo a Gijón. Pablo Priesca ejercía como director del Centro de Formación de Nuevas Tecnologías de Avilés, perteneciente a los Fondos de Promoción de Empleo, ocupando un minúsculo despacho en la calle de Jovellanos, en donde pronto había llamado la atención su visión sobre el nuevo mundo tecnológico que asomaba a la puerta. Una llamada del entonces viceconsejero del Gobierno regional Luis Iturrioz, con el visto bueno del presidente Vicente Álvarez Areces, cambiaron su vida y dieron origen a la creación de uno de los centros tecnológicos más importantes de este país, con una labor impresionante fuera de nuestras fronteras, sobre todo en Latinoamérica. Conseguir que el W3C (World Wide Web Consortium), el organismo internacional que creaba los estándares tecnológicos para la web, decidiera que Asturias fuera la sede en España sigue constituyendo hoy un éxito de relieve mundial.

Pablo Priesca, como hace siempre la gente inteligente, estudió, visitó centros de referencia dentro y fuera de España, dialogó con las empresas fundadoras de la Fundación CTIC, situó como presidente a un hombre clave, como Roberto Paraja, puso al frente a una persona con solvencia para dirigir la dirección administrativa y financiera y encontró a Marta Tamargo, hoy subdirectora general. Y a partir de ahí, navegó durante veinte años, sorteando dificultades y algunas incomprensiones, sobre todo del lado político, dejando al final un centro tecnológico que colabora en el asesoramiento de más de mil empresas, suma entre sus últimos hitos todo lo relacionado con CTIC RuralTech, en el Valle de Peón, buscando soluciones a los problemas del medio rural a través de la innovación tecnológica –Premio AsturiasInnova+ a la Innovación Social el año pasado– y se ha metido ya de lleno en computación cuántica e Inteligencia Artificial.

A todo lo anterior, que es la base de los logros alcanzados, hay que añadir una filosofía que se mantiene a día de hoy y que resumía muy bien el propio Pablo Priesca a la hora del balance de gestión: «Éramos un centro que, además de desarrollar tecnología, tenía capacidad de pensamiento estratégico para el desarrollo territorial. Seña de identidad que nunca perdimos». En esos veintidós años de existencia, el equipo de CTIC ha demostrado no sólo la excelencia en su desempeño técnico, sino que sigue contribuyendo con una visión holística del Principado que a veces tanto se echa en falta en esta región.

Visita embajador de China

Apunto lo que leo en los medios, empezando por éste, que ha tenido una especial relevancia en los actos programados con motivo de la presencia en Asturias del embajador de China en España, Yao Jing, acompañado de una delegación empresarial de su país. No tengo por lo tanto más que una aproximación a lo que fue esta importante cita. La participación en la visita de buena parte del Ejecutivo regional y sus distintas oficinas económicas y de atracción de inversiones, Sekuens, las Cámaras de Comercio y los ayuntamientos de Gijón y Langreo, me llevan a hacer una pequeña reflexión en voz alta, en vista de que nadie ha alzado la voz hasta ahora.

El embajador habló de la importancia de generar inversiones o acercamientos en materias como la industria verde, energías, tecnologías y logística, turismo (Oviedo y Gijón expresamente), Universidad...

¿Y Avilés? A mi modo de ver, cualquier visión global de Asturias que no contemple la realidad actual de Avilés es ofrecer un enfoque distorsionado. En vista de los intereses señalados por la delegación china, se hace difícil ceer que se hayan ido de Asturias sin conocer que en Avilés se asientan líderes mundiales en sectores de las energías renovables como Windar, Idesa, Asturfeito y otras como Aleastur, Alusín, Gonvarri o Fertiberia; que el puerto de Avilés es un referente internacional en el movimiento de grandes estructuras precisamente para las energías renovables; que aquí hay plantas de producción de multinacionales como ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o Saint-Gobain; que en Baterías de Cok se tramita un parque empresarial verde único en Asturias; que existe un Parque Tecnológico Isla de la Innovación, con un centro de I+D+i de ArcelorMittal que es uno de los más destacados del mundo; que está Idonial, involucrado en decenas de proyectos nacionales e internacionales; que los centros de I+D+i de empresas privadas se elevan ya a diez; que el turismo existe en una ciudad y una comarca que está siendo la revelación, aunque nunca figure en esos análisis que hacen las patronales asturianas, en donde directamente Avilés no existe; que aquí está el Centro Internacional Óscar Niemeyer, única obra del genial arquitecto brasileño en España; que a lo mejor no por casualidad se han iniciado ya las obras del primer hotel de Cinco Estrellas Gran Lujo que va a existir en Asturias (y ya vaticino que su cocina obtendrá más pronto que tarde una estrella Michelín de la mano del Pandora y de Alejandro Villa, apadrinado en su día por LA VOZ DE AVILÉS, y galardonado esta misma semana con una de las Calderetas de don Calixto que entrega Yantar, el suplemento gastronómico de este periódico); un hotel que se unirá al otro cinco estrellas ya existente desde hace años...

Mucho Avilés para haber sido eliminado de esa agenda.

Universidad Nebrija

La Universidad Nebrija se estrenó en Avilés con el primer curso de verano, sobre Coleccionismo y Arte Contemporáneo, que contó con la matriculación de 63 personas. La opinión de los participantes llegados de varios puntos del país no pudo ser mejor para alabar el nivel del curso y su organización en una ciudad que pudieron recorrer y disfrutar. La idea de los organizadores era la de hacer el curso en el Centro de Servicios Universitarios de la Universidad de Oviedo –centro de La Ferrería en el que el Ayuntamiento de Avilés corre con todos los gastos–. No pudo ser: estaba ocupado. De ahí su traslado al Palacio de Camposagrado.

Sin duda, un buen arranque de la Nebrija en Avilés ante la expectativa de ofrecer el grado de Enfermería en la ciudad que es el primer y gran objetivo.