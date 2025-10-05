El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen del barrio de La Luz desde una de las entradas de acceso al centro del poblado. LVA

Integración sin carné

Hace 60 años nació el Club Juvenil de La Luz, un modelo de convivencia que hoy interpela a quienes levantan fronteras

José María Urbano

José María Urbano

Avilés

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Esta es una historia modélica de integración que debe estallar en los despachos en donde alguno sugiere un 'carné por puntos' para clasificar a los ... seres humanos: blancos, si es posible, y que hablen 'nuestro' idioma. Frente a 'los otros': negros, aceitunados, magrebíes..., aunque sean ellos quienes sostienen con su trabajo la prosperidad de regiones enteras.

