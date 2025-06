Talento joven

Juan Wes, director durante años de este periódico, tenía acuñada una frase que, dada su prudencial reserva, sólo utilizaba de vez en cuando y 'on ... the rocks' para no herir a nadie. Para significar que alguien en concreto era una persona indolente decía que «tiene menos espíritu que los ojos de un besugo». Era la palabra de un experto de la mar, así que uno asumía que algo habría observado él en los ojos del 'pagellus bogaraveo' que le servían para definir a esa persona insensible, floja, que no se conmueve ante nada, en resumen, que le da lo mismo ocho que ochenta.

Me he acordado ahora de los ojos del besugo cuando he encendido el ordenador y me he metido en esta página para desarollar un par de claves que normalmente sirven para destacar cada domingo las cosas, para mí, importantes de esta ciudad y de esta región. Y he llegado a la conclusión de que no es que esté afectado por el síndrome de la página en blanco a la hora de empezar a escribir, sino que uno es víctima de un entorno que sólo si se tienen ojos de besugo se puede poner a contar un par de historias como si no pasase nada.

Y no, no es el caso. Mientras el genocidio de Israel en Gaza –un gran negocio económico para algunos, no se olvide– sigue sumando miles de muertos y heridos ante la indiferencia vergonzante de la Unión Europea y del mundo en general, vamos a cerrar este mes de junio con 123 millones de personas reconocidas como refugiados internacionales a causa de las guerras, violencia y persecución, lo que supone un aumento del 1,7 por ciento respecto al año pasado. (En 2015 el número de refugiados era de 65 millones, así que es fácil medir el grado de ignominia de la humanidad). Gaza, Sudán, Birmania, Ucrania, Afganistán, Siria o Venezuela lideran esa lista de gente desesperada que tiene que abandonar su tierra. Con otro dato de terror añadido: el 40 por ciento de los desplazados son menores.

Y mientras tanto, asistimos a diario a las ocurrencias y amenazas del matón que habita en la Casa Blanca, que tiene razón en una cosa: hay quien le besa el culo, como hemos visto esta semana en la cumbre de la OTAN, en la que su secretario general, Mark Rutte, le enviaba un mensaje sólo al alcance de un personaje servil. Rutte, inventor, cuando era presidente holandés, de los PIGS (cerdos), los países del Sur que pedían ayuda tras la crisis financiera de 2008, defendía hasta anteayer una subida en gastos de Defensa del 2 al 3 por ciento del PIB, hasta que llegó el matón y entonces, sí, le besó el culo y dijo que adelante con el gasto de un 5 por ciento, aceptado por todos los miembros de la OTAN a excepción de España, representada con toda la dignidad de un país soberano por su presidente, Pedro Sánchez. Un 5 por ciento solidario dedicado en parte a engordar la industria armamentística de Estados Unidos y por lo tanto el de su industria, su empleo y su riqueza. Y que paradójicamente hoy no alcanza ni el 3,5 por ciento de su PIB, aunque sea mucho dinero.

Y ya, volviendo a 'casa', más de lo mismo en versión cada día más aumentada, sólo basta observar lo que sucede en el Congreso en cada sesión, con gente tirada al monte a ver quién dice la barbaridad más gruesa. Un solo ejemplo. María José Rodríguez Millán, portavoz de Vox en el Congreso: «El Gobierno no quiere incrementar el gasto en Defensa para que el PSOE gaste ese dinero en prostitución». Nivelazo de diputada nacional. Y así todos los días.

Así que, salvada esa parte obscena que nunca heriría a un besugo, seguramente demasiado larga para esta página, pero también demasiado corta para mostrar la indignación que produce, quería destacar hoy domingo el galardón obtenido por una empresa avilesina que pone de manifiesto sobre todo la captación de talento que se sigue incrementando en este territorio.

Sialtrónica, empresa dedicada al mundo de la señalización vial inteligente, obtenía esta semana el Premio a la Innovación Tecnológica que concede la Red Innpulso, en la que están representadas 112 ciudades españolas. Distinguida antes como empresa más innovadora de Avilés este mismo año, se alzó con el triunfo ante los proyectos presentados por 42 localidades del país que se dieron cita en Laboral Centro de Arte. Orientada a la mejora de la movilidad en las ciudades, aplicando tecnologías punteras, el equipo de esta compañía ha sido capaz ya de llevar sus proyectos de pasos de peatones inteligentes, por ejemplo, a varias localidades españolas y a entrar en países como Islandia, Portugal, Chile, México o Grecia.

A la suma de talento hay que añadir sin duda la capacidad y la visión para introducirse en un campo como el de la movilidad que de una u otra forma va a afectar a todas las ciudades sin excepción. A partir de ahí el crecimiento y el éxito pueden estar asegurados. Y esta última distinción ayudará sin duda a lograrlo.

Agustín Romero

Esta semana falleció Agustín Romero, un histórico de la Redacción de deportes de este periódico y también la voz del piragüismo español, al que dedicó toda su carrera profesional como periodista deportivo en las múltiples competiciones internacionales, nacionales y regionales que tuvieron lugar en el campo de regatas de Trasona.

No estaría mal que alguien promoviera la concesión de alguna distinción a título postumo que hiciera justicia a una de las personas que más destacó en la promoción de este deporte, tanto desde las páginas de LA VOZ DE AVILÉS como desde el embalse de Trasona.