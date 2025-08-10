El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de la acería LD III de Avilés en plena producción. E. C.

El valor de resistir

Los primeros pasos sobre el horno eléctrico de ArcelorMittal en Avilés van en la buena dirección para asegurar el futuro

José María Urbano

José María Urbano

Avilés

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

Mientras se tambalean los cimientos del sistema geopolítico y económico que regía hasta ahora el orden mundial tras la llegada a la Casa Blanca de ... esa anomalía llamada Trump, no hay día ni hora en la que no se intenten miles de análisis y proyecciones de futuro sobre la economía y el mundo en general. La vuelta al proteccionismo más salvaje, la politización de las instituciones y la negación de los efectos del cambio climáticos para el planeta, con lo que eso conlleva, nos sitúa a todos ante un futuro en el que se hace casi imposible vaticinar por dónde van a ir las cosas tan a corto plazo que las predicciones de hoy pueden saltar por los aires en el desayuno de mañana. Y por si fuera poco, señalemos la constatación de la 'rendición' de la Unión Europea frente al proteccionismo estadounidense, que podría debilitar no solo su tejido económico, sino también su identidad como bloque político en cuanto cada país aplique ese «sálvese quien pueda» que acabe por llevarnos a una fragmentación no solo política, sino también económica, social y cultural.

