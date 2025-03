¿Universidades privadas en Asturias?

En los últimos meses ha surgido polémica en Asturias en relación a la instalación de universidades privadas. En primer lugar, hay que decir que el ... crecimiento de la universidad privada en España es espectacular. Hace solo 10 años el número de estudiantes en universidades privadas españolas era del 12%. Hoy en día es el 26% y creciendo. Uno de cada cinco de estudiantes universitarios de grado estudia en una privada y nada menos que uno de cada dos que cursan un máster oficial. Además, según datos de Eurostat, España es uno de los países de la Unión Europea con mayor porcentaje de estudiantes de educación superior en centros privados. Y eso que el prestigio de las privadas españolas es mínimo. Sin ir más lejos, en el ranking de Shanghái, el más influyente, que recoge las 1.000 primeras universidades del mundo, aparecen 36 españolas, entre ellas, la de Oviedo. Solo una es privada, la Universidad de Navarra.

Hay diferencias importantes entre grado y máster. El perfil medio de un estudiante de grado de una universidad privada española es el de una persona que no tuvo nota para entrar en la titulación que quería en una pública o una persona un tanto renqueante para la que la familia busca mayor seguridad para acabar la titulación. Porque sí, en una privada se aprueba más, y eso a pesar de que el perfil de ingreso académicamente es peor. Y esto no es una valoración, sino que son datos oficiales. Y no digo que se regalen las notas; puede que el listón se ponga más bajo o puede que se enseñe mejor y que se apoye más al estudiante o ambas cosas. Además, el coste de matrícula oscila entre 10.000 y 20.000 euros al año en una titulación presencial. Desde estos puntos de vista, las privadas son fuente de desigualdad social.

Sin embargo, no todo son contras. Las universidades privadas han encontrado también su desarrollo en los flancos débiles de las públicas: mayor flexibilidad, agilidad para ofertar titulaciones adaptadas a la demanda, oferta más adaptada a personas que trabajan y mucha mayor atención al proceso de enseñanza con un mayor seguimiento y apoyo al estudiante, tanto académica como administrativamente. Estas debilidades de las públicas se deben en buena medida a unos planes de estudio extraordinariamente condicionados por intereses internos y a los escasos recursos e incentivos para el desarrollo de la docencia. El foco en las públicas está puesto en la investigación y el profesorado que se vuelque en la docencia corre serio riesgo de truncar su desarrollo profesional.

Tratar de cerrar el paso a las universidades privadas en Asturias cuando están presentes en toda España, en un mundo en el que los modelos online ya llegan a todos los rincones y la movilidad de los profesionales es muy elevada es, en mi opinión, poner puertas al campo y tiene más desventajas que ventajas. En realidad, ya hay cientos de asturianos estudiando en privadas, en particular másteres. Las distorsiones que generan las universidades privadas no pueden resolverse localmente, solo pueden abordarse desde el punto de vista nacional e incluso europeo.

Sin embargo, el auge de la universidad privada española también se debe en buena parte a las deficiencias de la pública y si de verdad se quiere defender a la universidad pública tanto desde el punto de vista regional como nacional, lo que hay que hacer es mejorarla y reforzarla, revisar la estrategia, los recursos y los incentivos más que evitar que sus debilidades más evidentes se pongan de manifiesto.