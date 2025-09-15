El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Programa 'La Revuelta'. RC

Batalla política en la tele

La polarización partidaria ha contaminado, peligrosamente, las televisiones públicas

Juan Carlos Viloria

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:01

El combate entre izquierda y derecha en el decisivo curso político que acaba de empezar se va a desarrollar en múltiples escenarios y con distinto ... armamento. Como las guerras hibridas. El enfrentamiento va a desbordar los límites del cuadrilátero parlamentario para librarse con mayor intensidad en tribunales, redes sociales y platós de televisión. Una vez que podemos dar por liquidadas la pluralidad y la neutralidad en las televisiones públicas, RTVE y, en menor medida las autonómicas, han dado una vuelta de tuerca a sus espacios informativos, de análisis o, incluso de entretenimiento, incrementando el contenido político partidista para intentar ganar el relato, como diría el fiscal general. El objetivo es avalar con sus opiniones «autorizadas» si la falta de Presupuestos del Estado es un asunto secundario o es esencial para la calidad democrática; si lo de Cerdán, Koldo y Ábalos se equilibra o no con lo del novio de Ayuso. Con los fichajes de tertulianos pata negra, convirtiendo cada vez más los informativos en espacios de autor, con un enfoque de los temas judiciales o sociales enormemente sesgado, la temporada televisiva promete emociones fuertes.

