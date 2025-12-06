El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Tirano algoritmo

No se le conoce biografía, currículum, méritos académicos, pero tiene en sus manos que nuestras elecciones diarias en cualquier materia escoren hacia un lado u otro

Laura Castañón

Laura Castañón

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Por lo que sea, siempre hemos recurrido a la existencia de seres superiores invisibles e impalpables, cuyas inexorables decisiones nos dejaban inermes. Así, Dios, o ... el Destino, o el sistema, o los mercados que eran igual de etéreos e intocables y en los últimos tiempos algo tan inaprensible como demoledor: el algoritmo.

