Delfín azul

Somos una ciudad costera, tenemos tres playas urbanas, un acuario puntero, un puerto deportivo y otro industrial y comercial de gran calado, pero resulta que ... llega un pequeño delfín exhausto a los pantalanes de Rodríguez San Pedro y no somos capaces de rescatarlo o, por lo menos, ayudarlo en tiempo y forma. Nos gusta llamarnos Paraíso Natural y sacar pecho con el proyecto municipal de Naval Azul, en pleno 'rifirrafe' institucional entre el Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria, pero unos pocos y maltrechos aletazos de un delfín sacaron este jueves a la superficie nuestras carencias. Y es que, en materia de rescates marinos, hacemos agua.

Ocho horas se tardó en decidir cómo proceder con el ejemplar que apareció desorientado y temeroso en aguas del Puerto Deportivo de la ciudad. Resulta que el Acuario, experto en eso de tratar con el mundo marino, no puede actuar porque no tiene competencias. Ellos hubiesen intervenido de buena gana, pero no les dejan. El Cepesma, que hasta hace no mucho se encargaba con éxito de estos y otros muchísimos rescates en la costa asturiana, ha sido apartado sin razón de peso. Los bomberos de Gijón no pudieron intervenir hasta contar con una orden específica que, cuando llegó, ya era algo tarde.

Nos queda en esta compleja ecuación el Principado, administración sobre la que recae la aplicación del protocolo para el rescate o evacuación de ejemplares varados en la costa, y que fue quien demoró tantísimas horas en proceder. Al final, el delfín fue sacado a mar abierto, a la altura de Peñarrubia, como publicó en exclusiva EL COMERCIO, en un procedimiento no del todo aconsejable, apuntan los expertos consultados.

Confío que no ocurra lo mismo con el proyecto de Naval Azul –al que ahora mira con ojitos golosones el Puerto– y, que cuando logren sacarlo a mar abierto, no se hunda cual delfín.