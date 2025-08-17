El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ciudad y sus vueltas

Demarcación de Fuegos

Laura Fonseca

Laura Fonseca

Gijón

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

De Norte a Sur y de Este a Oeste, España está regada de ciudades costeras que celebran sus fiestas con potente salva pirotécnica lanzada desde ... sus playas. Tenemos aquí cerquita la Concha, en San Sebastián, que acaba de cerrar su 60 Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, disparados desde el mismísimo centro del paseo marítimo. Ni qué decir de Altea, en Alicante, que este 9 de agosto festejó su emblemático Castell de l'Olla desde su gran arenal. También Blanes, en la Costa Brava; Málaga o San Sebastián, con su playa de El Sardinero a rebosar la noche de su día grande el pasado julio. En Bouzas, Vigo, llenan el firmamento de colores utilizando la orilla de la ría como platataforma pirotécnica. Y no creo que nadie le discuta a los valencianos, que algo saben de piroctenia, dónde desplegar sus mascletás o si deben celebrar su estruendosa fiesta de San Juan en la Malvarrosa.

