El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Jardines sin reina

Laura Fonseca

Laura Fonseca

Gijón

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

Los Jardines de la Reina acaban de celebrar sus 125 años y lo han hecho de una manera deslucida, pobre, sin presencia institucional y a ... oscuras. El espacio creado en el año 1900 para homenajear a la reina regente María Cristina ('me quiere gobernar') no luce la mejor de sus caras y, a buen seguro, sería toda una vergüenza para el jardinero mayor Pedro Múgica, que hace un siglo y cuarto dejó allí su impronta con uno de sus primeros trabajos de orfebrería verde en Gijón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  2. 2

    Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»
  3. 3

    DuPont se queda sin fábricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  4. 4 Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord
  5. 5 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  6. 6 El Sporting solo sabe ganar
  7. 7 El Sporting completa su ataque con Óscar Cortes
  8. 8 Cimavilla amenaza con dejar de celebrar sus fiestas: «Igual es el último año»
  9. 9

    La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias
  10. 10 Un antiguo quiosco reconvertido en bar y que ahora aspira a ser biblioteca en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Jardines sin reina