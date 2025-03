Las bravuconerías de Donald Trump ya están haciendo efecto en el ámbito mundial. Tensionar más si cabe a Ucrania y Rusia, amenazar con invadir Groelandia ... y animar a continuar con los bombadeos a Gaza ha puesto el mundo patas arriba en ‘cero-coma’. Tanto, que desde la UE nos han recomendado confeccionar un kit de supervivencia para no pasar penurias en 72 horas. Nadie ha explicado por qué es necesario un kit para tres días y no para una semana, un mes o un año. A lo mejor, nuestro maestro del humor, el gran Gila, lo habría averiguado llamando al enemigo y diciéndole ‘que se ponga’.

El caso es que, según recoge la ‘Estrategia de preparación para incidentes y crisis a gran escala’ –así es como denomina la UE a eso de prepararse para la guerra– deberíamos tener a nuestra disposición agua mineral, pilas, conservas, barritas energéticas, linternas, cerillas, una mantita... Los gobiernos de Finlandia, Suecia y Dinamarca ya lo repartieron a su población hace un año. Y es que los nórdicos siempre van por delante en todo.

Confieso que no he preparado absolutamente nada, ni creo que lo vaya a hacer, pero echo de menos en ese hipotético kit otras muchas cosas. Porque 72 horas son muchas horas. Si no, recordar cómo empezó la pandemia del covid. Yo agregaría algo de literatura, un poco de música (en mi caso, seguro que de Fito Páez) y, también, por qué no, el documento del plan de vías. Es muy entretenido para colorear y recortar, y da para unos cuantos días de fantasía.