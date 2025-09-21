El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ciudad y sus vueltas

Negro San Lorenzo

Laura Fonseca

Laura Fonseca

Gijón

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

No es normal. Que San Lorenzo vea cómo parte de su arenal aparece ennegrecido cada dos por tres por la llegada de carbón a la ... playa, no es normal. Ver cómo las primeras escaleras del paseo del Muro lucen totalmente negras en pleno septiembre, no es bueno para la ciudad ni para el turismo. Pero lo peor de todo es que se trata de una estampa que, pese a ser deplorable, no parece indignar a Gijón lo suficiente como para reclamar una solución allí donde hiciera falta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

