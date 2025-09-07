El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La sidra y los colegios

Laura Fonseca

Gijón

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

La pretensión del Gobierno del Principado de introducir la cultura sidrera en el currículo escolar y, por ende, en los colegios, me parece, cuanto menos, ... imprudente. Que hayamos conseguido el reconocimiento de la Unesco con la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, no nos otorga carta blanca para convertir el consumo de sidra en un asunto baladí. Y, mucho menos, que entre en la escuela por la puerta grande, de la mano de materiales didácticos como el pretendido 'juego de la sidra' para acercar los vericuetos de la cultura sidrera a los alumnos mediante cómics folixeros y otros formatos lúdicos.

