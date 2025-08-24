El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Yincana veraniega

Laura Fonseca

Laura Fonseca

Gijón

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

El verano ha resultado ser una auténtica yincana. El pistoletazo de salida lo dio la hoguera de San Xuan, allá por junio, y a partir ... de ahí, Gijón fue un 'non stop' festivo. Drones, Festival Aéreo, Feria de Muestras, Semana Grande, conciertos, Noche de los Fuegos (con polémica incluida con Demarcación de Costas), Paseo Gastro, festejos patronales y vecinales por doquier y, como traca final, estos días la Fiesta de la Sidra, con su esperado récord de escanciado simultáneo en la playa de Poniente.

