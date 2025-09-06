El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sáhara: cuando la sociedad suple al Estado

Leopoldo Tolivar

Leopoldo Tolivar

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

El pasado miércoles, la terminal del aeropuerto de Asturias se convirtió en un jardín de infancia. No es la primera vez y, hace sólo dos ... años, ocurrió lo mismo. Niñas y niños saharauis, beneficiarios del programa 'Vacaciones en Paz', que se inició hace cuatro décadas. Este acogimiento temporal, oficialmente para criaturas de diez a doce años, permite a estos menores conocer la cultura occidental de la que fue metrópoli de sus abuelos y hacerlo, como reza la iniciativa solidaria, 'en paz', lejos del conflicto que, en aras de la independencia del Sáhara Occidental, mantiene el Frente Polisario con el Reino de Marruecos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  3. 3

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  4. 4 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  5. 5 La Vuelta llega a Asturias y el Principado insta al equipo de Israel a que abandone la prueba
  6. 6 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  7. 7 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  8. 8 Un camión ardiendo causa retenciones a la altura de Parque Principado
  9. 9 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón
  10. 10 Los bomberos logran controlar un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sáhara: cuando la sociedad suple al Estado