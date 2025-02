¿Dónde está Manu?

El juego ofensivo del Sporting se redujo casi a la nada en dos meses. Eso explica el bajón del equipo, que en once jornadas dilapidó una ventaja que podía haber asegurado el 'play off'. En la jornada 29 sacaba doce puntos al Girona y estaba ... a cinco del ascenso directo.

Una de las decepciones de la temporada es Manu. El mediapunta ovetense, la mayor inversión de la historia del Sporting, no rinde en consonancia. Si en el curso anterior estuvo discreto, en el actual es un desengaño. Un gol en 34 partidos es un pobre balance para la supuesta estrella del equipo.

Manu es un futbolista espectacular, pero en el este ejercicio sólo se enseñó en la 'Rojita'. En el Sporting se cubrió con detalles aislados, casi sin pisar el área rival. Sus espectaculares asistencias de gol fueron contadas y sólo se le contabiliza una actuación determinante ante la Ponferradina, en El Molinón. Lo único. El resto, 'fueyes' de castañal.

Si Manu, citado por la 'Rojita', apareciera en el Sporting, habría más opciones de lograr el éxito

Por la inversión que supuso, lo que cobra y por sus cualidades Manu debió ser el jugador clave en la lucha por el ascenso. Gallego hizo bien en cambiarlo el jueves, porque no aportó nada. Fue jugar con uno menos. Esto no debe permitirse a un futbolista de su talla.

No es el único jugador del Sporting que está por debajo de sus posibilidades. Aitor, que también costó lo suyo, no aprovecha su destacada rapidez. Su registro goleador en este curso es el peor de su carrera deportiva. Los principiantes tienen atenuantes, pero eso debería evaluarlo mejor el míster. Estos detalles influyen en el bache del equipo, supeditado a la eficacia de Djuka.

La inhibición de Manu transforma al Sporting en un equipo vulgar, que supedita su elaboración de juego a los detalles de Pedro, convertido casi en imprescindible porque no hay otro para esa función. Con estos parámetros, el fútbol del Sporting se centra más en desesperantes pases entre los defensas y el portero, quienes no se imaginan lo que serían estos recitales de aburrimiento con público en las gradas. La defensa, el punto casi invulnerable del Sporting, pasó algún apuro inesperado ante Las Palmas. No fueron los primeros del reciente pasado.

Pese a todo, el Sporting, aunque justo de fuerzas, sigue en posiciones de 'play off'. Quedan dos partidos para consolidarse. No se esperan favores arbitrales como los que tuvo el Rayo recientemente, ni tampoco desfavorables, como le pasó al Sporting en Gerona, aunque la dictadura del silbato es imprevisible.

Si el Manu de la 'Rojita' apareciera en el Sporting, el club que le paga puntual y bien, habría más posibilidades de lograr el éxito. Se le espera en Fuenlabrada, aunque luego, la adulteración oficial de la competición por parte de la Federación se lo quita al Sporting en una fase clave. Sería bienvenido, aunque sea por un partido.

Por cierto, Cristian Salvador se marcha libre y gratis. No lo lleva Promosport.