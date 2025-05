El gol del Castellón fue celebrado por el sportinguismo, asustado por el del Eldense, aún con la nueva decepción de la noche del sábado en ... el cuerpo. Se acabó la angustia, pero no el cabreo. La protesta del domingo será normal. En 1988 se pidió la dimisión de Ramón Muñoz, después de haber jugado la UEFA. Como para no entender el descontento actual.

No era el desenlace esperado. Habrá que analizar el curso. Quizás hubo suerte en la mejor racha, para perder fuelle luego por las carencias de una plantilla descompensada y la deriva del entrenador, con algún roce interno que se intenta que no trascienda del vestuario.

La imagen del Sporting en Málaga, ante un rival muy flojo, refleja la temporada. Fases con control sin finalización y despistes preocupantes en la retaguardia. El experimento de Garitano con una defensa de cinco tras prescindir de Gelabert fue un bandazo. El entrenador vasco, que vino con fama de 'amarrategui', enseñó sus temores con la variante de La Rosaleda. Además, le salió mal.

Las contradicciones del míster con Diego Sánchez y Guille Rosas llaman la atención. El avilesino está desorientado. Se apreció en Málaga. El lateral gijonés, el mejor en su puesto, juega por la lesión de un compañero. Lo positivo es la verdadera posición de Gelabert, pero si lo quita en el momento más inoportuno no le vale como mérito. Se está quemando con cabezonerías absurdas.

Garitano rehusa hablar de la plantilla del futuro, aunque aseguró que va a ser distinta a la de este año. Lo damos por descontado y, por supuesto, mejor, por la cuenta que le trae al míster que ahora tiene el crédito tocado, aunque tenga contrato en vigor. La duda está en los incompetentes que siguen al frente de la dirección deportiva, con la pasividad del señor Riestra.

Guerra anunció que hay músculo económico. Tal vez cuente una nueva subida en los abonos más caros de Segunda. Lo lógico sería congelar los precios, tras una campaña tan 'gloriosa', en la que se observan dispendios innecesarios. El descontrol financiero es incomprensible. ¿Tiene explicación tener dos entrenadores de porteros en el primer equipo, incluidos en los viajes, con un séquito de Champions estando el 17 en Segunda?

La mejor exhibición de potencial financiero es resolver los fichajes de Dubasin y Gelabert, pero parece que el palentino no entra en los planes mexicanos. Al menos, no se ve un interés real en Mareo, en una época en la que es preciso pedir tranquilidad y unidad, con promesas a base de vender humo. Orlegi perdió credibilidad porque los métodos usados en México no están homologados en España.

El Sporting Atlético, con el sello de Samuel, empezó muy bien el 'play off'. Si hubiera estado así desde la primera jornada ya estaría ascendido. El 2-0 al irreconocible Covadonga fue muy corto, con Enol Coto y Ferreres por encima de la media. El domingo, la vuelta, antes de pensar, probablemente, en el Caudal.