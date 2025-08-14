Congelación de tarifas

Comenta Compartir

La Empresa Municipal de Aguas (EMA) llevará hoy a su consejo de administración una propuesta para mantener la congelación de las tarifas por el consumo ... de agua en 2026. Y lo hará ademas en un momento de récord histórico de inversión con las obras de mejora de sus redes en la Pecuaria como punta de lanza (12,82 millones y el contrato más alto de su historia). Afirma su presidente, el concejal de Foro Jesús Martínez Salvador, que «con una buena gestión, la EMA puede ser un motor de inversión sin castigar el bolsillo de la ciudadanía». Explica también que la tesorería de la empresa municipal sigue siendo lo suficientemente abultada (38,7 millones de euros) como para no tener que subir las tasas

Lo que sí recoge como novedad la ordenanza fiscal que regulará los precios públicos del agua es la sustitución de los contadores de agua existentes por unos nuevos de telectura. En una primera fase se sustituirán 20.622 (el 36% del parque de contadores) en un plazo estimado de 18 meses, contados a partir del primer cuatrimestre del año, con una inversión de tres millones de euros. Un gasto que se repercutirá a los usuarios de forma gradual según se vayan sustituyendo los contadores para evitar cargar en un solo recibo el coste de la modernización. Habrá que verlo. El equipo de gobierno prevé una congelación generalizada de impuestos, tasas y precios públicos tras el sobresalto de las subidas de Emulsa (25%) y Patronato Deportivo (entre un 10 y un 25%) en este ejercicio. De EMTUSA mejor no hablar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión