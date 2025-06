Cuestión de matices

Comenta Compartir

Dice Ángela Pumariega que el toque de atención a Foro por pasar olímpicamente de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad con el concurso de ... ideas para la 'playa verde' de El Rinconín se circunscribe a «los matices del día a día susceptibles de mejorar». Que la acusación de alterar el acuerdo de gobierno y de despilfarrar 27.000 euros en un diseño que podía dejar niquelado el servicio de Parques y Jardines no va a abrir ninguna brecha entre los socios de coalición del gobierno municipal. Como tampoco habrá crisis ni ruptura interna por el no apoyo de los concejales populares a la propuesta de la edil forista de Hacienda, María Mitre, para modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) por no ser el reparto de personal acorde a sus demandas. Anteriormente ya hubo más fricciones entre los socios del bipartito aunque sin tanto exabrupto. Como cuando el PP, que apuesta por una plataforma única en el Muro, admitió que si por ellos fuera se ahorrarían los 100.000 euros que cuesta el estudio geotécnico para soterrar el tráfico ahora en contratación. Tampoco cayó demasiado bien en Foro aquel cartel protaurino en El Bibio que rezaba «dos años de libertad» omitiendo el protagonismo de la alcaldesa en el regreso de la Feria de Begoña. Desde la oposición de izquierdas siempre se ha alimentado la teoría de que el centroderecha gobierna en Gijón como una dualidad dividida que se sustenta en la aritmética del 14+1 gracias al concejal no adscrito que rompió con Vox. Otro matiz relevante.

