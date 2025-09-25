El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ciudad y sus vueltas

Yo voto por el 'Pelayón'

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

El concurso de ideas que servirá de base para la futura transformación de El Rinconín ha animado el arranque del otoño en la ciudad con ... propuestas para todos los gustos que, a primera vista, hacen bueno el dicho de que 'el papel lo aguanta todo'. Los ciudadanos pueden votar su proyecto favorito desde ayer en ELCOMERCIO.es y a partir de mañana en la web municipal previo paso, si gustan, por la exposición de Los Campinos de Begoña. No faltan los nombres pintorescos como 'Afayadizu esfamiau' o 'Mayanes adentro' (en esta fase aún es secreto el nombre de los arquitectos autores) ni propuestas que tiran la casa por la ventana con modificaciones del propio Muro, cines al aire libre, edificios miradores, pistas deportivas y aparcamientos subterráneos por poner solo algunos ejemplos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  3. 3 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  4. 4 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  5. 5 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  6. 6 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  7. 7 Claudia Montes, Miss Asturias y amiga de Ábalos, hospitalizada tras sufrir «amenazas» y hallar su coche vandalizado
  8. 8 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  9. 9 Adiós a Claudia Cardinale, icono del cine italiano
  10. 10 Las últimas declaraciones de las hermanas centran la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Yo voto por el 'Pelayón'