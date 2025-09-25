Yo voto por el 'Pelayón'

Comenta Compartir

El concurso de ideas que servirá de base para la futura transformación de El Rinconín ha animado el arranque del otoño en la ciudad con ... propuestas para todos los gustos que, a primera vista, hacen bueno el dicho de que 'el papel lo aguanta todo'. Los ciudadanos pueden votar su proyecto favorito desde ayer en ELCOMERCIO.es y a partir de mañana en la web municipal previo paso, si gustan, por la exposición de Los Campinos de Begoña. No faltan los nombres pintorescos como 'Afayadizu esfamiau' o 'Mayanes adentro' (en esta fase aún es secreto el nombre de los arquitectos autores) ni propuestas que tiran la casa por la ventana con modificaciones del propio Muro, cines al aire libre, edificios miradores, pistas deportivas y aparcamientos subterráneos por poner solo algunos ejemplos.

El diseño más acorde con el grandonismo gijonés, sin duda, es el de la propuesta denominada 'Gulpiyuri', que incluye una figura monumental del rey Pelayo que da forma a un parque infantil. Será el jurado de expertos el que al final decida entra la decena de propuestas en liza, pero yo me quedo con ese 'Pelayón', inspirado en 'Los Viajes de Gulliver', que daría la oportunidad de incorporar un nuevo aumentativo a los lugares de referencia de la ciudad (El Molinón, la Escalerona, la Iglesiona, el 'solarón'...). La realidad es que este concurso nos va a dejar una nueva colección de infografías que se sumarán a ese 'Gijón que pudo ser' que tanto han nutrido en lo los últimos 20 años proyectos como el metrotrén, el plan de vías y la peatonalización del Muro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión