El yuyu de los concursos

Comenta Compartir

Al Colegio de Arquitectos de Asturias no le gusta nada cómo el Ayuntamiento de Gijón ha planteado el concurso de ideas para diseñar la futura ... playa verde del entorno de El Rinconín. Su decano, Miguel Casariego, envió una carta a la alcaldesa pidiéndole que, como se hizo con los constructores para el plan Llave, se suspendiera el plazo de presentación de ofertas. Pero en este caso no para introducir cláusulas de actualización de precios, sino para rehacer unas bases que, según los técnicos, pueden restar concurrencia porque no garantizan las condiciones de proporcionalidad, equidad y dignidad para el sector. Dicen los arquitectos colegiados que aceptar esas bases «sentaría un precedente desmedido».

Al parecer la autora intelectual de ese pliego, calificado como «abusivo y esclavista» por algunos reputados profesionales de la arquitectura de la ciudad, es la nueva jefa del servicio técnico de Urbanismo, Mónica Fierro, considerada por sus propias colegas como «una técnico competente». La crítica de los arquitectos, que no será atendida por el Consistorio gijonés porque éstos no llegan al poder fáctico que sí son los promotores y constructores, pone el foco sobre el fiasco que han resultado ser la mayoría de concursos de ideas en Gijón en lo que llevamos del siglo XXI. Hay casos sangrantes como el de la propuesta de balneario-casino 'Salamandra' que no valía para la Ería del Piles y acabó expuesta en el MOMA de Nueva York. Da yuyu solo de recordarlo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión