No estoy para dar lecciones, prefiero plantear inquietudes. Servidor anda por la vida con su pequeña fe; parto agradecido a tanto buen cristiano y buena ... gente que, sin serlo, se da al prójimo y preocupa-ocupa por el otro. Tengo también alguna esperanza, pocas certezas, muchas dudas y alguna convicción gracias a quien proclamó y vivió el amor al prójimo hasta morir colgado de una cruz, humillado como si fuera nadie. Por eso, extraña la certeza de estos nuevos doctores de la ley (¿fariseos?) para leer su vida y justificar, en su final, supuestos principios. Conozco cristianos abogados, pero suena rara esa conmutatividad milagrosa que los vuelve 'Abogados Cristianos' y jueces de medidor evangélico para aplicar con precisión matemática el Código Penal.

Saben la redacción que hubiera hecho Jesús de Nazaret de tener escaño – fácil deducir dónde lo ubicarían– en el Congreso pues, al parecer, entregó su vida a perseguir pecadores. Ellos –cruzados de la Palabra y la Ley, azote de unos y otros, preocupados por el retraso del juicio final que (creía) examinaría del amor al prójimo, empezando por los últimos– ejercen de jueces voluntarios para echar una mano a (su) Dios y arrojar a la hoguera a tanto malvado a fin de evitarle el mal trago o la tentación de misericordia y perdón, debilidades inadmisibles en un Dios… «como (su) dios manda».

Leeré su reedición evangélica de bolsillo a medida, pues no coincide con la que yo conocía. No sé cuándo cambió el mandato del amor por el Código Penal, el «quien esté libre de pecado…», por «ojo por ojo», el «no juzguéis y no seréis juzgados» por «a juzgar a juzgar, que el mundo va a acabar», por no hablar de la reubicación de la paja en el ojo propio, habilitante para denunciar vigas ajenas. Ojalá los –pocos– que lleguen al juicio final no los encuentren en el tribunal… ni de ujieres.