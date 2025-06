Niños y jardines

Comenta Compartir

Un reciente estudio lo confirma: los niños no pisan el parque, quizá por miedo a columpiarse o porque el aire libre daña los pulmones; que ... no se jueguen la vida… jugando. No tocan animales, mejor mascotas; no van el campo, visitan EuroDisney; no disputan partidos callejeros, más sano el FIFA Word Player sin sudar la camiseta, última versión del: «Niño, deja ya de joder con la pelota». No se asoman a la ventana, ven la vida a través de una pantalla; no discuten con nadie, en casa, solos, evitan líos.

Así viven, blindados por papis-mamis que, al salir con los viejos colegas, añoran sus juegos de calle mientras tienen a dieta de móvil al nene para que no moleste… «son otros tiempos y la calle es peligrosa». No hay niños en la calle ni en el kiosko, no hay rodillas abolladas ni ropa raída por las caídas; el compi escolar suple al amigo del barrio; el 'goce' colegial acalla el ruido callejero; el patio reglado le pone las puertas al campo; los juegos reunidos 'Geyper' mueren a manos de asesinos 'online'; la merienda en casa del amigo se enlata-envasa en la ludoteca; de jugar al escondite a escondido en casa, y del partido sin portería ni final, a la actividad uniformada y regulada. El niño aprende que no viene al mundo a hacer amigos, pisar la calle o conocer la realidad; viene a cosas más serias, sabe que el vecino puede ser rival y en casa ni le roban ni se manca, aunque puedan comerte el tarro y robarle el corazón. La niñez pasa rápido, mejor mirar al futuro, como adultos, para luego añorar lo no vivido. La infancia parece el espejo de frustraciones de quien quiso y, al parecer, no pudo. En fin, le llaman progreso y pide sacrificio. Del soñador «hay que ser como un niño para entrar en el Reino de los cielos» a la pragmática realidad: «el infierno son los otros». Suerte que la niñez retorna con la vejez. En ello estamos.

